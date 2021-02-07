Валиев — об убийстве бывшего главы дагестанского села: было трудно настроиться на бой
Боец UFC Тимур Валиев признался, что ему было трудно настроиться на поединок на турнире UFC Fight Night 184 с Мартином Дэем. Причиной тому стало убийство бывшего главы дагестанского села Новокули Абакара Капланова.
«Большое горе у нас, мы потеряли достойного сына своего народа. Было очень тяжело настроиться на бой, ведь ещё утром он писал мне и желал победы, собирался встречать в аэропорту. А через пару часов мне сообщили, что его не стало. Прошу всех сделать дуа за нашего брата Абакара. Нам будет тебя не хватать», — написал Валиев.
Соответствующий пост доступен на странице Валиева в «Инстаграме».
Напомним, минувшей ночью Тимур Валиев на турнире UFC Fight Night 184 решением судей победил Мартина Дэя.
Махачев высказался об убийстве бывшего главы дагестанского села
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