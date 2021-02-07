Волков: с большим уважением к Овериму, но побеждает сильнейший

Боец UFC Александр Волков выразил уважение Алистару Овериму, которого он нокаутировал на турнире UFC Fight Night 184, но отметил, что побеждает сильнейший.

«С большим уважением к легенде. Алистар — один из бойцов, на боях которого я рос. Но бой есть бой, побеждает сильнейший, спасибо ему за эту встречу. Спасибо моей команде и семье за эту победу. Мы двигаемся дальше», — написал Волков на своей странице в социальной сети.

Соответствующий пост доступен на странице Волкова в «Инстаграме».

Напомним, Волков одержал вторую кряду победу. В октябре 2020 года на турнире UFC 254 он нокаутировал американца Уолта Харриса. Всего в UFC россиянин одержал уже семь побед. Перед схваткой с Оверимом он занимал шестое место в рейтинге тяжёлого веса.