Волков: с большим уважением к Овериму, но побеждает сильнейший
Боец UFC Александр Волков выразил уважение Алистару Овериму, которого он нокаутировал на турнире UFC Fight Night 184, но отметил, что побеждает сильнейший.
«С большим уважением к легенде. Алистар — один из бойцов, на боях которого я рос. Но бой есть бой, побеждает сильнейший, спасибо ему за эту встречу. Спасибо моей команде и семье за эту победу. Мы двигаемся дальше», — написал Волков на своей странице в социальной сети.
Соответствующий пост доступен на странице Волкова в «Инстаграме».
Напомним, Волков одержал вторую кряду победу. В октябре 2020 года на турнире UFC 254 он нокаутировал американца Уолта Харриса. Всего в UFC россиянин одержал уже семь побед. Перед схваткой с Оверимом он занимал шестое место в рейтинге тяжёлого веса.
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