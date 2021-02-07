Минаков объяснил за счёт чего Волков одержал победу над Оверимом

Боец смешанных единоборств Виталий Минаков поделился впечатлениями от поединка Александра Волкова с Алистаром Оверимом, объяснив, за счёт чего россиянин сумел одержать досрочную победу.
«Для меня исход боя Волкова и Оверима очевиден. Я говорил, что такой же итог будет и в первом раунде, но бой немножко затянулся. Саша только набирает обороты, уверенность и физическую силу. Оверим же пережил свой пик, видно, что выступает не в той манере, как ранее. Вторым номером Алистар действует в октагоне, поэтому первый и второй раунды шли полностью под диктовку Волкова. Темп был очень высокий от Саши, Оверим ничего не смог показать и предложить нашему бойцу», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, бой Волков — Оверим возглавил турнир UFC Fight Night 184. Россиянин нокаутировал соперника во втором раунде.
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