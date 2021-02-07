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Хабиб высказался об убийстве бывшего главы дагестанского села

Хабиб высказался об убийстве бывшего главы дагестанского села
Бокс/ММА / UFC 0
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Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался об убийстве бывшего главы дагестанского села Абакара Капланова, дав понять, что недоволен состоянием общества в республике.

«Кому память, кому слава,
Кому тёмная вода, —
Ни приметы, ни следа».

«Много людей пишут мне, чтобы я прокомментировал последние события в Дагестане, всё, что связано с убийством, мусором и тому подобные события, которые происходят у нас в республике практически каждый день.

Вышеприведённые мною слова поэта хорошо подходят к сегодняшним событиям. Хочу сказать, что эти стихи я не из интернета скопировал, я учил их наизусть.

Воспитывайте своих детей, обучайте их, показывайте им правильный пример, чтобы они росли у нас здоровыми умными и достойными, может они изменят ситуацию, в которой мы живём. Только образованные и воспитанные люди, у которых будут правильные ценности, смогут изменить общество. Мысли вслух», — написал спортсмен на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост доступен на странице Нурмагомедова в социальной сети.

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