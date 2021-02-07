Оверим — Волкову: ты настоящий воин

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Алистар Оверим поздравил недавнего соперника Александра Волкова с победой, а также поделился планами на ближайшее будущее. Нидерландец дал понять, что не намерен завершать карьеру.

«Александр, ты настоящий воин. Поздравляю с победой. Это была не моя ночь. Сейчас мой приоритет поправить здоровье и провести заслуженное время с семьёй, хотя уже в скором времени я вернусь в зал. Спасибо всем за поддержку. Очень ценю вас всех», — написал Оверим на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранним утром 7 февраля по московскому времени Алистар Оверим и Александр Волков встретились в главном событии турнира UFC Fight Night 184. Россиянин одержал досрочную победу во втором раунде.