Минаков: Миочич Волкову по зубам

Боец смешанных единоборств Виталий Минаков убеждён, что российскому тяжеловесу из UFC Александру Волкову по силам победить действующего чемпиона лиги Стипе Миочича.
«Следующий поединок — претендентский. С кем, не знаю, будет решать Дана Уайт, но он будет таковым. Взлёт Саши меня не удивляет, время идёт, жизнь течёт. Каждый, кто идёт к своей цели, развивается. Саша, как человек целеустремлённый, уделяет сто процентов времени своему делу. Он сейчас пытается совершенствовать борьбу, по крайней мере тот топ-5, который есть, ему по зубам.
Кормье, который завершил карьеру, просто ас в борьбе. Остальные же ему по зубам. Хорошего борца Волков не пройдёт, повторюсь, как Кормье. Миочич? Да, он борется, но заигрывается на руках очень часто. Стипе Саше по зубам. Почти уверен, что у нас будет ещё один чемпион», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, ранним утром 7 февраля по московскому времени Алистар Оверим и Александр Волков встретились в главном событии турнира UFC Fight Night 184. Россиянин одержал досрочную победу во втором раунде.
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22:59Минаков: Миочич Волкову по зубам Эксклюзив
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