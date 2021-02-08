Пётр Ян: отличная победа Сандхегена, но сложно забыть, что с ним сделал мой соперник

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян поделился впечатлениями от победы Кори Сандхегена на турнире UFC Fight Night 184. Американец встретился с экс-чемпионом лиги Фрэнки Эдгаром и нокаутировал ветерана лиги красивым ударом коленом уже через 28 секунд после начала схватки.
Ян отдал должное успеху Кори, но припомнил тому быстрое поражение от Алджемейна Стерлинга, с которым уже скоро встретится сам Ян.
«Фрэнки Эдгар — легенда. Время двигаться дальше. Отличная победа для Кори. Но сложно забыть, что с ним сделал мой следующий соперник. Посмотрим, что будет дальше», — написал Ян на своей странице в «Твиттере».
Напомним, в июне 2020 года Сандхеген проиграл Стерлингу удушающим приёмом в первом раунде. 6 марта 2021 года Пётр Ян проведёт со Стерлингом бой на турнире UFC 259.
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