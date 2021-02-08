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Стал известен гонорар Волкова за победу над Оверимом в UFC

Стал известен гонорар Волкова за победу над Оверимом в UFC
Бокс/ММА / UFC 0
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Стало известно, сколько заработал российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, за победу в поединке с Алистаром Оверимом. По информации Sports Daily, общий гонорар Волкова составил $ 225 тыс.: $ 85 тыс. за бой, столько же за победу, $ 50 тыс. за лучшее выступление вечера и $ 5 тыс. поощрительных выплат.

Оверим заработал почти в два раза больше, несмотря на поражение: $ 400 тыс. за бой и $ 15 тыс. поощрительных выплат.

Напомним, бой в тяжёлом весе с участием 32-летнего Александра Волкова и 40-летнего представителя Нидерландов Алистара Оверима закончился победой россиянина, который нокаутировал соперника на третьей минуте второго раунда. На счету Волкова 41 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 33 победы и потерпел 8 поражений. У 40-летнего Оверима 47 побед и 19 поражений, а один бой признали несостоявшимся.

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