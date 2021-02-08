Лидер рейтинга UFC Нганну обратился к Волкову после его победы над Оверимом

Камерунский боец смешанных единоборств Франсис Нганну, занимающий первое место в рейтинге тяжеловесов UFC, обратился к россиянину Александру Волкову после его победы над Алистаром Оверимом.

«Отличная работа, Волков, теперь ты играешь на поле для больших парней. Будь осторожнее, тут скользко», — написал Нганну в своём «твиттере».

Напомним, бой в тяжёлом весе с участием 32-летнего Александра Волкова и 40-летнего представителя Нидерландов Алистара Оверима закончился победой россиянина, который нокаутировал соперника на третьей минуте второго раунда. На счету Волкова 41 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 33 победы и потерпел 8 поражений. У 40-летнего Оверима 47 побед, 19 поражений, один бой признали несостоявшимся.