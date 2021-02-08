Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Лидер рейтинга UFC Нганну обратился к Волкову после его победы над Оверимом

Лидер рейтинга UFC Нганну обратился к Волкову после его победы над Оверимом
Бокс/ММА / UFC 0

Камерунский боец смешанных единоборств Франсис Нганну, занимающий первое место в рейтинге тяжеловесов UFC, обратился к россиянину Александру Волкову после его победы над Алистаром Оверимом.

«Отличная работа, Волков, теперь ты играешь на поле для больших парней. Будь осторожнее, тут скользко», — написал Нганну в своём «твиттере».

Напомним, бой в тяжёлом весе с участием 32-летнего Александра Волкова и 40-летнего представителя Нидерландов Алистара Оверима закончился победой россиянина, который нокаутировал соперника на третьей минуте второго раунда. На счету Волкова 41 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 33 победы и потерпел 8 поражений. У 40-летнего Оверима 47 побед, 19 поражений, один бой признали несостоявшимся.

Стал известен гонорар Волкова за победу над Оверимом в UFC
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021