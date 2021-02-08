Менеджер Волкова рассказал, при каком условии тот получит титульный бой в UFC

Иван Банников, менеджер бойца UFC Александра Волкова, рассказал, в каком случае россиянин получит право сразиться за пояс, принадлежащий Стипе Миочичу.
«Всё будет зависеть от боя Нганну — Миочич (в ночь с 27 на 28 марта мск. — Прим. «Чемпионата»). Если выиграет Миочич, я думаю, мы сразу выведем Сашу на титульный бой. Если выиграет Нганну, то, думаю, UFC даст нам победителя боя Деррик Льюис — Кёртис Блейдс (в ночь с 20 на 21 февраля мск. — Прим. «Чемпионата»)», — цитирует Банникова ТАСС.
Напомним, бой в тяжёлом весе с участием 32-летнего Александра Волкова и 40-летнего представителя Нидерландов Алистара Оверима закончился победой россиянина, который нокаутировал соперника на третьей минуте второго раунда. На счету Волкова 41 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 33 победы и потерпел 8 поражений. У 40-летнего Оверима 47 побед, 19 поражений, один бой признали несостоявшимся.
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