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Штырков: Минеев мне не интересен как соперник

Штырков: Минеев мне не интересен как соперник
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
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Российский боец ММА Иван Штырков заявил, что ему не интересен бой с соотечественником Владимиром Минеевым.

«Мне Минеев вообще не интересен как соперник, как боец, с которым я поделил бы клетку. Тяжело делать выводы о человеке, с которым лично не общался. Но то, что я вижу – как Владимир подает себя в медиапространстве… Может, он действительно не осознает тех вещей, которые он говорит про людей. То, как он хотел заехать к нам сюда… Начал бросать какие-то непонятные вызовы, говорить какие-то вещи. Мне Минеев вообще не импонирует. Хотя кто-то говорит, что он нормальный парень, а кто-то – нет. Я таких выводов сделать не могу, но картина его восприятия у меня формируется хотя бы на фоне его заявления в моей адрес. Бой с Минеевым вообще не интересен. Вот совсем никак не интересен», — приводит слова Ивана Штыркова «Р-Спорт».

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