Пантожа: хочу избить Фигейредо, в первом бою он одурачил меня

Боец UFC Алешандре Пантожа высказал желание провести реванш с чемпионом UFC в наилегчайшем весе Дейвисоном Фигейредо.



«Всё то время, пока я дрался с Капе, я думал о Дейвисоне Фигейредо. Я хочу избить этого парня. Мне он нужен. Я требую его себе.



Перед нашим первым боем он подошёл ко мне и сказал: „Давай устроим настоящую войну, будто у нас уличная драка. Погнали! Я готов зарубиться с тобой“. И в первом же раунде он провёл мне тейкдаун. Он одурачил меня, и больше я не повторю этой ошибки. Я готов к бою с ним.



Я по-прежнему развиваюсь, в каждом бою мне удаётся продемонстрировать что-то новое. Этот бой будет другим, он будет отличаться от предыдущего. Я иначе гоняю вес. У меня другой настрой. Я могу делать, что захочу. Я могу подраться с кем угодно», — приводит слова Пантожа MMAJunkie.