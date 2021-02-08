Пантожа: хочу избить Фигейредо, в первом бою он одурачил меня

Боец UFC Алешандре Пантожа высказал желание провести реванш с чемпионом UFC в наилегчайшем весе Дейвисоном Фигейредо.
«Всё то время, пока я дрался с Капе, я думал о Дейвисоне Фигейредо. Я хочу избить этого парня. Мне он нужен. Я требую его себе.
Перед нашим первым боем он подошёл ко мне и сказал: „Давай устроим настоящую войну, будто у нас уличная драка. Погнали! Я готов зарубиться с тобой“. И в первом же раунде он провёл мне тейкдаун. Он одурачил меня, и больше я не повторю этой ошибки. Я готов к бою с ним.
Я по-прежнему развиваюсь, в каждом бою мне удаётся продемонстрировать что-то новое. Этот бой будет другим, он будет отличаться от предыдущего. Я иначе гоняю вес. У меня другой настрой. Я могу делать, что захочу. Я могу подраться с кем угодно», — приводит слова Пантожа MMAJunkie.
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