Майкл Чендлер оценил соус, который производит Дастин Порье

Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер, недавно успешно дебютировавший в UFC, оценил соус, производимый компанией его потенциального будущего соперника Дастина Порье. Чендлер сделал вид, что выбросил бутылочку соуса Poiriers Louisiana Style, который производит компания Дастина, однако после вытащил бутылку из мусорного ведра и отведал его вместе с мясом. По словам Чендлера, соус весьма неплохой.

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В последнем поединке Дастин Порье нокаутировал во втором раунде бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. На счету 32-летнего Порье 34 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 27 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся.



Чендлер дебютировал в UFC на турнире UFC 257 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). В соглавном событии шоу он менее чем за три минуты нокаутировал опытного бойца из Новой Зеландии Дэна Хукера.