Дрю Добер: победа над Махачевым откроет передо мной массу возможностей

Американский боец UFC Дрю Добер поделился ожиданиями от поединка с Исламом Махачевым. Встреча состоится на турнире UFC 259 6 марта 2021 года.
«Все представляют Ислама Махачева как следующего российского чемпиона UFC. Он сверхталантлив и представляет большую угрозу. Это испытание для меня, чтобы доказать, что я готов войти в топ-10, даже топ-5 парней. У меня есть много фанатов, в том числе и в России. Есть много причин, по которым мне нравится идея этого поединка.
Я хочу драться с Майклами Чендлерами, Дастинами Порье и всеми подобными парнями, так что победа над Исламом подтолкнёт меня к возможности подраться с пятёркой сильнейших бойцов лёгкого веса. Я хочу подраться за титул, хочу стать участником фантастических боёв и сражаться с лучшими в мире, но нужно с чего-то начинать. Победа над Махачевым откроет передо мной массу возможностей», — приводит слова Добера MMAJunkie.
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