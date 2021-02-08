Хабиб Нурмагомедов: Дастин Порье заслуживает быть чемпионом

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о перспективах лёгкого дивизиона в промоушене.
«Я считаю, что Порье сейчас заслуживает быть чемпионом. Это моё личное мнение. Вы просто посмотрите, с кем он бился: Макс Холлоуэй, Эдди Альварес, Энтони Петтис. И с Конором бился. Это всё топовые бойцы. Может быть, эти бойцы войдут в будущем в Зал славы UFC. Я думаю, что в лёгком весе появится некая интрига, как только они определятся, кто будет драться за пояс. Там уже появится интерес.
Пока же всё в застывшем состоянии, и непонятно, что задумал Дана. Но летом в этом дивизионе будет жарко. Вообще, лёгкий вес всегда был конкурентен и оснащён большими звёздами. А летом, думаю, он наберёт новые обороты. Идут молодые бойцы, плюс остались Чендлер, Оливейра, Гэтжи. Много хороших бойцов. Середина года и конец года будут очень интересны в этом весе», — сказал Хабиб Нурмагомедов в эфире Матч ТВ.
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