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Хабиб Нурмагомедов: «Спартак» — местный уровень, клуб мечты — «Реал»

Хабиб Нурмагомедов: «Спартак» — местный уровень, клуб мечты — «Реал»
Бокс/ММА / UFC 0

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём желании дебютировать в профессиональном футболе.

«Заявиться и сыграть в футбол на профессиональном уровне — мечта детства. Конечно, есть такое желание. Футбол — всё-таки королева спорта. С кем я только не общался по этому поводу! Беседовал даже с президентом УЕФА Александром Чеферином, разговаривал с владельцем «ПСЖ», да и с Криштиану Роналду обсуждали.

»Спартак»? «Спартак» это, конечно, круто, но это всё же местный уровень. Клуб мечты — «Реал». Кстати, первый мой осознанный матч, в котором я посмотрел все 90 минут, это был «Реал» — «Ювентус» в 1998 году. Помню, Миятович забил из офсайда, но мы всё равно победили», — сказал Хабиб Нурмагомедов в эфире Матч ТВ.

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