Макгрегор пообещал больше не быть «хорошим парнем»
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал новый пост в своём «инстаграме».
«Никакого больше хорошего парня», — подписал фотографию Конор Макгрегор.
Макгрегор потерпел поражение нокаутом во втором раунде поединка, который состоялся на турнире UFC 257 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 января (по московскому времени). Это был матч-реванш Конора с Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде.
На счету 32-летнего Макгрегора 27 боёв, в которых он одержал 22 победы и потерпел 5 поражений. У его ровесника Порье 33 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 27 побед и потерпел 6 поражений.
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