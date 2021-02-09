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Макгрегор пообещал больше не быть «хорошим парнем»

Макгрегор пообещал больше не быть «хорошим парнем»
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал новый пост в своём «инстаграме».

«Никакого больше хорошего парня», — подписал фотографию Конор Макгрегор.

Макгрегор потерпел поражение нокаутом во втором раунде поединка, который состоялся на турнире UFC 257 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 января (по московскому времени). Это был матч-реванш Конора с Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде.

На счету 32-летнего Макгрегора 27 боёв, в которых он одержал 22 победы и потерпел 5 поражений. У его ровесника Порье 33 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 27 побед и потерпел 6 поражений.

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