Промо UFC 258: Камару Усман — Гилберт Бёрнс

13 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 258. В главном поединке турнира встретятся бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс, выступающий в UFC в полусредней весовой категории, и чемпион организации Камару Усман.



Меньше чем за неделю до поединка пресс-служба UFC опубликовала очередной проморолик противостояния.

Видео доступно на «Чемпионате».

34-летний Бёрнс выступает в MMA с 2012 года. Последний поединок провёл в мае 2020 года и победил Тайрона Вудли единогласным решением судей. На его счету 19 побед и три поражения. У 33-летнего Усмана 17 побед и одно поражение.



Напомним, бой Бёрнса с Усманом откладывали дважды. В июле Гилберт выпал из турнира UFC 251 из-за заражения коронавирусом, а в декабре бой на турнире UFC 256 сорвался из-за проблем у Усмана со здоровьем.