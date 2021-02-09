Хабиб Нурмагомедов: стараюсь брать маму с собой, куда бы ни летел. Главное – её здоровье

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов раскрыл некоторые подробности из своей жизни после объявления об уходе из смешанных единоборств.
«Я стараюсь брать маму с собой, куда бы ни летел. Хочу, чтобы она была всегда вместе со мной. Работаем над её здоровьем. Главное — здоровье. Мы практически не обсуждаем спорт.
Моё нынешнее состояние и вес? 83+3 (смеётся). Тренируюсь: делаю упор на кардио. Делаю это для того, чтобы человек, который меня не знает, посмотрев на меня, понял, что я спортсмен», — сказал Хабиб Нурмагомедов в эфире Матч ТВ.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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