Хабиб Нурмагомедов назвал своё любимое блюдо

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о знакомстве с известным на весь мир турецким шеф-поваром Бураком Оздемиром, а также назвал своё любимое блюдо.



«С ним у меня сложились очень хорошие отношения в последние три года. Бываю у него в Турции и Эмиратах. Стараюсь ночью себя контролировать, но если днём куда-то попадает (речь о еде. — Прим. «Чемпионата») — безлимит (смеётся).



Любимое блюдо? Курица в сливочном соусе с грибами. На ночь не советую (смеётся)», — сказал Хабиб Нурмагомедов в эфире Матч ТВ.



Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

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