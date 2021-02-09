«Какой-то животный ужас посещает». Тактарова впечатлила форма Волкова в бою с Оверимом

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров оценил физическую форму российского тяжеловеса UFC Александра Волкова, который в минувшие выходные победил Алистара Оверима.

«Мне кажется, Волкову лучше с этим весом. Он уверенней стоит на ногах, и больше мощи в его ударах. Эта двоечка в конце – не хотел бы я там даже просто рядом стоять, чтобы случайно осколком не зацепило. Какой-то животный ужас тебя посещает, когда видишь его в такой форме», — сказал Тактаров в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.

Напомним, бой в тяжёлом весе с участием 32-летнего Александра Волкова и 40-летнего представителя Нидерландов Алистара Оверима закончился победой россиянина, который нокаутировал соперника на третьей минуте второго раунда. На счету Волкова 41 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 33 победы и потерпел 8 поражений. У 40-летнего Оверима 47 побед и 19 поражений, а один бой признали несостоявшимся.