Штырков: проводить сборы в Дагестане опасно для здоровья

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился мнением о методах подготовки к поединкам. Напомним, Штырков, который в декабре 2020 года проиграл другому бойцу MMA Магомеду Исмаилову, готовился к тому бою в Дагестане.

«В Дагестане жёсткая конкуренция, и я бы сильно не частил со сборами там: опасно для здоровья. Есть ещё несколько мест, куда бы я с удовольствием съездил на сборы. Например, в Краснодар. В Дагестан тоже бы с радостью съездил и, может, в другой зал. Будем решать по факту.

А вообще я не против ещё раз съездить в Дагестан, но надо бы немного разбавить, потому что я ещё от тех сборов не отошёл», — приводит слова Штыркова «Р-Спорт».

32-летний Штырков провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, одержав в них 17 побед и потерпев два поражения, ещё один поединок завершился вничью.