Штырков: проводить сборы в Дагестане опасно для здоровья

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился мнением о методах подготовки к поединкам. Напомним, Штырков, который в декабре 2020 года проиграл другому бойцу MMA Магомеду Исмаилову, готовился к тому бою в Дагестане.
«В Дагестане жёсткая конкуренция, и я бы сильно не частил со сборами там: опасно для здоровья. Есть ещё несколько мест, куда бы я с удовольствием съездил на сборы. Например, в Краснодар. В Дагестан тоже бы с радостью съездил и, может, в другой зал. Будем решать по факту.
А вообще я не против ещё раз съездить в Дагестан, но надо бы немного разбавить, потому что я ещё от тех сборов не отошёл», — приводит слова Штыркова «Р-Спорт».
32-летний Штырков провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, одержав в них 17 побед и потерпев два поражения, ещё один поединок завершился вничью.
- 9 февраля 2021
-
14:03
-
13:18
-
13:09
-
12:11
-
11:01
-
10:00
-
09:01
-
03:00
-
02:53
-
02:38
-
00:26
- 8 февраля 2021
-
23:35
-
23:26
-
23:25
-
23:23
-
21:58
-
20:53
-
19:42
-
18:52
-
17:50
-
15:10
-
14:00
-
13:10
-
12:02
-
11:33
-
11:09
-
10:00
-
09:00
-
00:32
- 7 февраля 2021
-
23:55
-
22:59Минаков: Миочич Волкову по зубам Эксклюзив
-
22:23
-
21:34
-
20:17
-
19:36