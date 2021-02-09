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Иван Штырков побывал в гостях у «Чемпионата». Лучшие фото из редакции

Иван Штырков побывал в гостях у «Чемпионата». Лучшие фото из редакции
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

9 февраля в Москве очередным гостем редакции «Чемпионата» стал российский боец смешанных единоборств Иван Штырков. Накануне спортсмен подписал долгосрочный контракт с MMA-промоушеном Absolute Championship Akhmat (ACA).

Лучшие кадры из редакции — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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