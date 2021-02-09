Тактаров: помешать Волкову стать чемпионом UFC может только Дана Уайт

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал победу российского тяжеловеса UFC Александра Волкова над Алистаром Оверимом в поединке, состоявшемся в минувшие выходные.
«Я увидел Волкова таким, каким хотел его видеть. Таким уверенным, спокойным. Это было полное деклассирование Оверима. Тем, кто сейчас будет писать, что Оверим уже не тот, он в следующем бою покажет, какой он.
Помешать Волкову быть чемпионом может только Дана Уайт со своим графиком. Ему надо давать бои, бои, бои. Я бы дал ему бой через месяц, максимум три. Потом ещё через три месяца бой за титул — и мы будем встречать чемпиона», — сказал Тактаров в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.
Напомним, бой в тяжёлом весе с участием 32-летнего Александра Волкова и 40-летнего представителя Нидерландов Алистара Оверима закончился победой россиянина, который нокаутировал соперника на третьей минуте второго раунда. На счету Волкова 41 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 33 победы и потерпел 8 поражений. У 40-летнего Оверима 47 побед и 19 поражений, а один бой признали несостоявшимся.
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