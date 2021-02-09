Иван Штырков: чемпионский пояс – это интересная для меня история

Российский боец ММА Иван Штырков поделился мыслями о перспективах завоевания чемпионских поясов в лиге АСА.



«У Магомеда Исмаилова, действительно, это больше про хайп, популярность, он помог лиге очень сильно раскрутиться именно в медиапространстве, привлёк большую аудиторию даже не любителей ММА, не тех, кто следит за этим видом спорта, а просто обывателей с другими интересами, но которые следят за карьерой Маги. Его цель – больше заработать и раскрутить ту или иную организацию и свои бои. В моём же случае это больше спортивная составляющая, и я бы с удовольствием поборолся за пояс. Но, опять же, тут всё зависит от того, какие планы у лиги на меня. Или они меня хотят сделать кем-то вроде Исмаилова, человеком, за счёт которого можно устраивать интересные бои, которые будут привлекать больше аудитории, или обычным бойцом в 93 килограммах, который будет, как и другие, участвовать в гонке за поясом. Посмотрим.

Я немного отпустил ситуацию в плане мыслей о том, с кем я хочу драться. Когда я дрался в RCC, всё равно было определённое общение со мной на тему того, согласен ли я драться с тем или иным бойцом. Никогда не отказывался от поединков, но был задействован в процессе выбора потенциального соперника. А здесь полностью отдаюсь решению лиги и менеджменту. Пояс – это интересная для меня история. Тем более у нас в RCC не было поясов, не было какой-то тяги стать лучшим в дивизионе с большим количеством бойцов. А в лиге АСА оно присутствует, причём очень жёсткое, потому что лига – одна из сильнейших в мире. Конечно, могут быть и бои а-ля Штырков – Исмаилов для привлечения внимания аудитории. В общем, всё зависит от планов руководства.



Насчёт завоевания в перспективе пояса и в тяжёлом дивизионе — да, были такие мысли. Мы, спортсмены, ведь амбициозные люди. Конечно, сделать такую историю в такой лиге было бы знаменательно и интересно. Сейчас в полутяжёлом весе вакантный пояс, в тяжах у пояса есть обладатель. Я не заглядываю за спину соперникам, но в целом это было бы интересно. А сейчас пока ждём, когда назначат бой", — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.