Президент ACA Яценко: большинство иностранцев останутся в лиге, несмотря на санкции

Президент ACA Алексей Яценко поделился мыслями о будущем лиги и о влиянии на неё американских санкций, которые были введены против Фонда имени Ахмата Кадырова и связанных с ним организаций, в число которых входит и Absolute Championship Akhmat.



«Несмотря на ситуацию с коронавирусом, несмотря на санкции, которые на нас наложили, мы рассчитываем порадовать болельщиков подписанием контрактов с очень интересными бойцами. Не только российскими, но и иностранными. Я уверен, что в этом году будут и громкие подписания, и громкие бои.



У нас есть несколько американских спортсменов, британские бойцы. У нас есть сотрудники из Британии и США, которые являются сотрудниками Атлетической комиссии, судьи наши. До конца понимания именно по иностранцам, которые у нас присутствуют на контракте, у нас сейчас нет. Но я думаю, что большинство из них останется в лиге, продолжит на нас работать. И Тони Джонсон настойчиво заявляет о том, что он будет отстаивать свой титул. Он уже неоднократно об этом заявил, в том числе в СМИ. Он переподписал с лигой контракт на новый срок и собирается отстаивать титул. В ближайшее время мы объявим имя его нового соперника и дату их боя.



Что касается блокировки Google всех наших аккаунтов, то наша команда юристов работает над этим вопросом. Не так давно был принят Федеральный закон, который регулирует этот вопрос. Иностранные контрагенты не имеют права препятствовать деятельности того же аккаунта в YouTube на территории Российской Федерации. В ближайшее время мы предпримем определённые шаги, чтобы исправить эту ситуацию», — сказал Яценко в эфире «Матч ТВ».