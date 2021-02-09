Штырков: идея моего боя с Александром Емельяненко хоть и реальна, но АСА она не интересна

Российский боец ММА Иван Штырков рассказал об отношении к Александру Емельяненко и потенциальном поединке против него.
«Организациям интересно устраивать такие поединки известных людей, которые привлекают как можно больше аудитории. Если будут интересные предложения по тяжёлому весу, как, например, с Александром Емельяненко, то почему бы и не рассмотреть такой вариант? Но, опять же, подписавшись в лигу, я всё равно отдаю все решения по боям руководству лиги и своему менеджеру.
Относительно резких слов Александра в адрес оппонентов я знаю, что он это делает не из агрессии. Если это надо людям, почему бы не подогреть интерес? Естественно, всё в рамках адекватности и межличностного уважения. Потому что у меня к Александру, например, нет никакой неприязни, несмотря на его какие-то поступки в жизни, которые многие обсуждают в соцсетях. Всякое в жизни бывает. Вы не знаете, почему это происходит. Лично я против хейта и многих вещей, которые люди позволяют в адрес оппонентов и особенно их близких.
Но мне почему-то кажется, что идея моего боя с Александром хоть и реальна, но АСА она не интересна. Потому что, как я понял, его отношения с лигой не очень хорошо закончились, больше на турниры его не приглашали. Непонятно, какая сейчас ситуация, будет ли он вообще драться, в какой он форме и интересны ли ему сейчас бои. Просто, если провести линию, то Александр проиграл Маге, я проиграл Маге, поэтому почему бы не выяснить, кто сильнее из проигравших Маге (смеётся)? Ну, и бой двух тяжеловесов – это всегда интересно», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.
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