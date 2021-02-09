Джикия, Бакаев, Тарасов и Габулов стали гостями турнира лиги Хабиба EFC 33

Футболисты московского «Спартака» Георгий Джикия и Зелимхан Бакаев, бывший футболист сборной России, новобранец «Сахалинца» Дмитрий Тарасов, председатель совета директоров клуба «Олимп-Долгопрудный», экс-вратарь сборной России Владимир Габулов и президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко стали гостями турнира по смешанным единоборствам EFC 33.



Турнир проходит 9 февраля в Москве. В его ходе состоятся два титульных поединка. Напомним, Хабиб Нурмагомедов не так давно приобрёл действующий промоушен Gorilla Fighting Promotions и, совершив ребрендинг, перезапустил его под названием Eagle Fighting Promotions.



Напомним, ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём желании дебютировать в профессиональном футболе. При этом Хабиб отметил, что «Спартак» для него является «местным уровнем», а клубом мечты он назвал мадридский «Реал».

Дмитрий Тарасов и блогер Михаил Литвин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Георгий Джикия и Хабиб Нурмагомедов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»