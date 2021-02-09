Джикия: сделаю всё, чтобы Хабиб сыграл в футбол на профессиональном уровне

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился своим мнением о возможном участии чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова в футбольном матче на профессиональном уровне.



«Думаю, у него всё получится, если он захочет и немножко потренируется. Данные есть, голы хорошие забивал, скоро это всё выйдет. Мы с ним разговаривали по поводу возможности сыграть 10-15 минут на профессиональном уровне. Было бы интересно посмотреть, и не только футбольному миру. Это была бы большая история. Буду ли я этому способствовать, пойду ли к руководству «Спартака»? Если от меня будет что-то зависеть, то я всё сделаю. У Хабиба есть хорошие связи, чтобы сыграть большую игру за «Реал», — приводит слова Георгия Джикии Матч ТВ.



Напомним, ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём желании дебютировать в профессиональном футболе. При этом Хабиб отметил, что «Спартак» для него является «местным уровнем», а клубом мечты он назвал мадридский «Реал».

Хабиб Нурмагомедов: «Спартак» — местный уровень, клуб мечты — «Реал»