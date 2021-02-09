Чемпион EFC Одилов: буду использовать возможность попасть в UFC

Новоиспечённый чемпион лиги EAGLE FC в среднем весе Фаридун Одилов прокомментировал победу над Сергеем Калининым в титульном поединке на турнире EFC 33.



«Эмоции не могу объяснить, всё по воле Всевышнего. Мы, бойцы, всегда получаем удары, но Аллах был на моей стороне сегодня. Мне комфортнее биться в 84 килограммах, в 94 потяжелее.



Я прыгнул на клетку не для того, чтобы что-то сказать Маге Исмаилову. Я просто сказал спасибо Хабибу Нурмагомедову за турнир в Душанбе и что могу показать свои силы. Я хочу выступать за океаном, в лучшей лиге мира. Всё будет.



Я ни за кем в среднем весе не гоняюсь, вызвать я никого не хочу. Если лига мне предложит любого — я никогда не отказывался. Я буду двигаться и выходить в клетку биться.



Защита пояса в Душанбе? Для меня это большая мотивация, это будет значить всё для меня.



После нокдауна во втором раунде я чуть-чуть выключился, но сказал себе: «Всё, что ли? И за это ты боролся?». Подумал также, что руки повыше держать нужно и идти вперёд.



Никаких особых чувств не было, что напротив меня был человек из команды Фёдора Емельяненко. Но я знаю, что в Старом Осколе самые лучшие профессора и тренеры. Наша команда тоже развивается, и мы выступаем в высшей лиге. Потихоньку идём дальше.



Я буду использовать возможность попасть в UFC. Для каждого бойца выступить за океаном — мечта. Это и моя мечта. Будем двигаться.



Хабиб мне ничего особенного не говорил, просто поздравил», — передаёт слова Одилова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.