Чемпион EFC Одилов: буду использовать возможность попасть в UFC

Новоиспечённый чемпион лиги EAGLE FC в среднем весе Фаридун Одилов прокомментировал победу над Сергеем Калининым в титульном поединке на турнире EFC 33.
«Эмоции не могу объяснить, всё по воле Всевышнего. Мы, бойцы, всегда получаем удары, но Аллах был на моей стороне сегодня. Мне комфортнее биться в 84 килограммах, в 94 потяжелее.
Я прыгнул на клетку не для того, чтобы что-то сказать Маге Исмаилову. Я просто сказал спасибо Хабибу Нурмагомедову за турнир в Душанбе и что могу показать свои силы. Я хочу выступать за океаном, в лучшей лиге мира. Всё будет.
Я ни за кем в среднем весе не гоняюсь, вызвать я никого не хочу. Если лига мне предложит любого — я никогда не отказывался. Я буду двигаться и выходить в клетку биться.
Защита пояса в Душанбе? Для меня это большая мотивация, это будет значить всё для меня.
После нокдауна во втором раунде я чуть-чуть выключился, но сказал себе: «Всё, что ли? И за это ты боролся?». Подумал также, что руки повыше держать нужно и идти вперёд.
Никаких особых чувств не было, что напротив меня был человек из команды Фёдора Емельяненко. Но я знаю, что в Старом Осколе самые лучшие профессора и тренеры. Наша команда тоже развивается, и мы выступаем в высшей лиге. Потихоньку идём дальше.
Я буду использовать возможность попасть в UFC. Для каждого бойца выступить за океаном — мечта. Это и моя мечта. Будем двигаться.
Хабиб мне ничего особенного не говорил, просто поздравил», — передаёт слова Одилова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
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