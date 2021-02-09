Иван Штырков поделился прогнозом на бой Петра Яна и Алджэмейна Стерлинга

Российский боец ММА Иван Штырков поделился прогнозом на бой чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна и Алджэмейна Стерлинга.



«Думаю, Пётр выиграет досрочно, но опасность для него будет в первом и втором раундах. Стерлинг — очень хороший борец. Если за это время он не сможет ничего сделать с Петром, Ян его просто разобьёт. Может получиться примерно то же, что было в его встрече с Альдо. Правда, Стерлинг моложе и амбициознее.



«Бензина», скорее всего, у Алджэмейна хватит также на два раунда, но только если он будет в идеальной форме, а потом Пётр начнёт его съедать. У Яна же «бензин» не кончается вообще, физически он очень сильный, несмотря на то что выглядит меньше почти всех оппонентов. К тому же Ян очень одарённый спортсмен, у него способности от природы, а это огромный плюс.

Для Петра пять раундов — идеальная дистанция, особенно в поединках с борцами. Но с Яном нужно не просто бороться, а доминировать примерно в стиле Хабиба. Не думаю, что у Стерлинга есть такие способности», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.