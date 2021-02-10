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Бой Исмаилова и Минеева может пройти на совместном турнире AMC Fight Nights и лиги Хабиба

Бой Исмаилова и Минеева может пройти на совместном турнире AMC Fight Nights и лиги Хабиба
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
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Российский чемпион UFC в лёгком весе владелец лиги Eagle Fighting Promotions Хабиб Нурмагомедов признался, что рассматривает вариант с проведением боя Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева на совместном турнире EFC и ACA.

«Сейчас у нас идут переговоры, чтобы организовать бой Исмаилова и Минеева на совместном турнире, который пройдёт в сентябре. Сейчас нам нужно сесть и пообщаться. Единственное, что сейчас меня держит, это исключительная история Fight Nights. Я не хотел бы бежать впереди поезда и пытаться организовывать этот бой на нашем с ними совместном турнире. Ввязываться в это. Но если они захотят и будет согласен Мага, Минеев и AMC Fight Nights, то я думаю, мы организуем это на совместном турнире в сентябре.

Что касается боя Исмаилова и Шлеменко, во-первых, эти бойцы с нами не на контракте. Вообще, потенциально это был очень хороший и интересный бой. Шлеменко большая звезда, Исмаилов большая звезда. Вообще, вот если на месте Маги, то я бы если он выиграет у Минеева, подрался бы со Шлеменко. А с кем ещё драться? Сами скажите. Я тоже там больше никого не вижу. Я бы подрался со Шлеменко. А если они согласятся подраться на нашем турнире, я бы не отказался. Контент такой нам не помешает», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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