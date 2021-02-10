Бой Исмаилова и Минеева может пройти на совместном турнире AMC Fight Nights и лиги Хабиба

Российский чемпион UFC в лёгком весе владелец лиги Eagle Fighting Promotions Хабиб Нурмагомедов признался, что рассматривает вариант с проведением боя Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева на совместном турнире EFC и ACA.
«Сейчас у нас идут переговоры, чтобы организовать бой Исмаилова и Минеева на совместном турнире, который пройдёт в сентябре. Сейчас нам нужно сесть и пообщаться. Единственное, что сейчас меня держит, это исключительная история Fight Nights. Я не хотел бы бежать впереди поезда и пытаться организовывать этот бой на нашем с ними совместном турнире. Ввязываться в это. Но если они захотят и будет согласен Мага, Минеев и AMC Fight Nights, то я думаю, мы организуем это на совместном турнире в сентябре.
Что касается боя Исмаилова и Шлеменко, во-первых, эти бойцы с нами не на контракте. Вообще, потенциально это был очень хороший и интересный бой. Шлеменко большая звезда, Исмаилов большая звезда. Вообще, вот если на месте Маги, то я бы если он выиграет у Минеева, подрался бы со Шлеменко. А с кем ещё драться? Сами скажите. Я тоже там больше никого не вижу. Я бы подрался со Шлеменко. А если они согласятся подраться на нашем турнире, я бы не отказался. Контент такой нам не помешает», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 10 февраля 2021
-
00:56
-
00:50
-
00:34
-
00:17
- 9 февраля 2021
-
23:48
-
22:38
-
21:59
-
21:25
-
21:22
-
21:10
-
20:41
-
19:53
-
19:40
-
19:00
-
18:38
-
17:17
-
15:00
-
14:03
-
13:18
-
13:09
-
12:11
-
11:01
-
10:00
-
09:01
-
03:00
-
02:53
-
02:38
-
00:26
- 8 февраля 2021
-
23:35
-
23:26
-
23:25
-
23:23
-
21:58
-
20:53
-
19:42