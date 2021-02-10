Немков проведёт первую защиту титула Bellator 16 апреля, его соперником станет Фил Дэвис

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков проведёт первую защиту титула 16 апреля. Соответствующая информация была анонсирована на большой пресс-конференции промоушена. Его соперником станет экс-чемпион лиги Фил Дэвис. На этом же турнире встретятся другие бойцы полутяжёлого веса, экс-бойцы UFC Йоэль Ромеро и Энтони Джонсон. Для обоих это будет это будет дебютное выступление в Bellator.



Оба поединка пойдут в рамках четвертьфинала Гран-при Bellator в полутяжёлом весе. Неделей ранее, 9 апреля пройдут два других четвертьфинала Гран-при в этом дивизионе. Кори Андерсон встретится с Давлетжаном Ягшимурадовым, а экс-чемпион Bellator Райан Бэйдер подерётся с бывшим чемпионом UFC Лиоту Мачидой.