Хабиб рассказал, есть ли у его лиги EAGLE FC соглашение о льготном переходе бойцов в UFC

Российский чемпион UFC в лёгком весе владелец лиги Eagle Fighting Promotions Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, есть ли у его промоушена соглашение с UFC о льготных правилах перехода бойцов лиги Хабиба под крыло к Дане Уайту.
«Об этом договора как такового не было, но я знаю, что Дана следит за нашей лигой. От себя могу сказать, что как минимум два бойца у нас уже готовы. Это Ризван Куниев, который в тяжёлом весе сможет выступать против лучших бойцов мира. В топ-15 будет точно. И Мехди Дакаев. Я думаю, что он тоже боец мирового уровня. Если у нас появится доминирующий боец, который будет защищать пояса, а потом скажет, что мечта его детства – выступать в UFC, конечно, я препятствовать ему не буду. Но какое-то соглашение с UFC на бумаге иметь я бы хотел.
Что касается возможности трансляций на UFC Fight Pass, то после моих слов об этом, к нам обратилось много стриминговых компаний. Меня спрашивают о том, сколько нам Fight Pass хотят платить? А я отвечаю, в смысле, платить? И говорят, что мы бы вам больше заплатили. И тут уже я говорю: Опачки! У нас сейчас идут переговоры, которые к июню закончатся. Есть пара стриминговых платформ, которые хотят транслировать у себя наши турниры. Тут уже кто больше заплатит. Это же бизнес», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
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