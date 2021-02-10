Хабиб — о EAGLE FC: возможно, мы первая лига в России, которая зарабатывает деньги

Российский чемпион UFC в лёгком весе владелец лиги Eagle Fighting Promotions Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, насколько хватит ему желания работать руководителем лиги, в которой минусовой баланс.

«А кто вам сказал, что мы в минусе? Мы очень хорошо работаем. У нас хорошие спонсоры, хорошее соглашение с «Матч ТВ». Возможно, мы первая лига в России, которая зарабатывает деньги. С тех пор, как я стал владельцем, мы ни одного турнира не отработали в минус. У нас капитал растёт, сам проект растёт», — передаёт слова Хабиба Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов не так давно приобрёл действующий промоушен Gorilla Fighting Promotions и, совершив ребрендинг, перезапустил его под названием Eagle Fighting Promotions.