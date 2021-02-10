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Хабиб — о EAGLE FC: возможно, мы первая лига в России, которая зарабатывает деньги

Хабиб — о EAGLE FC: возможно, мы первая лига в России, которая зарабатывает деньги
Бокс/ММА / UFC 0

Российский чемпион UFC в лёгком весе владелец лиги Eagle Fighting Promotions Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, насколько хватит ему желания работать руководителем лиги, в которой минусовой баланс.

«А кто вам сказал, что мы в минусе? Мы очень хорошо работаем. У нас хорошие спонсоры, хорошее соглашение с «Матч ТВ». Возможно, мы первая лига в России, которая зарабатывает деньги. С тех пор, как я стал владельцем, мы ни одного турнира не отработали в минус. У нас капитал растёт, сам проект растёт», — передаёт слова Хабиба Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов не так давно приобрёл действующий промоушен Gorilla Fighting Promotions и, совершив ребрендинг, перезапустил его под названием Eagle Fighting Promotions.

Хабиб рассказал, есть ли у его лиги EAGLE FC соглашение о льготном переходе бойцов в UFC
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