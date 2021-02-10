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«Ему предстоит за эти слова отвечать». Штырков о высказываниях Яна в адрес бойцов UFC

«Ему предстоит за эти слова отвечать». Штырков о высказываниях Яна в адрес бойцов UFC
Бокс/ММА / UFC 0
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Российский боец ММА Иван Штырков поделился мнением о высказываниях бойца клуба «Архангел Михаил», чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна. Ранее Ян неоднократно позволял себе жёсткие слова в адрес других бойцов.

«Каждый человек сам решает, что позволяет себе. Только ему предстоит за эти слова отвечать. Но я бы не сказал, что Пётр переходит какие-то границы, когда высказывается в адрес своих оппонентов. Он старается их задеть, добавить красного словца, но не будем забывать, что он боец UFC, а это нормально для публики промоушена. Ян не задевает семьи оппонентов – только личное. Да, иногда он начинает первый, но я думаю, что здесь вопрос лишь в работе менеджмента. А привлечь к себе внимание на начальном этапе карьеры было просто необходимо. Сейчас он на правах чемпиона дивизиона может диктовать условия.

Вообще же хочу сказать, что общаюсь с Петром лично, и когда он приезжал с поясом, он не изменился нисколько. Конечно, мы не близкие друзья, но всегда чувствуется, если человек «поймал звезду» и начинает вести себя по-другому. У Петра такого нет вообще. Мне даже, наоборот, показалось, что он стал ещё более скромен. Такое тоже бывает, когда ты понимаешь, что на тебе огромная ответственность, люди возлагают на тебя большие надежды, и ты концентрируешься, собираешься в комок и перестаёшь распыляться», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.

«Если ты не бабка клавиатурная, сделай это!» Пётр Ян бросается уже и на фанатов
Российскому бойцу зачастую трудно сдержать себя и свои мысли. Поведение чемпиона из сибирской глубинки может сыграть с ним злую шутку.
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