Бой Тиаго Сантоса и Александара Ракича официально подтверждён. Поединок пройдёт на UFC 259

Пресс-служба UFC опубликовала постер поединка между бывшим претендентом на титул в полутяжёлом весе Тиаго Сантосом и перспективным бойцом из Австрии Александаром Ракичем. Постер был опубликован в «инстаграме» UFC. Поединок пройдёт 6 марта 2021 года на турнире UFC 259.

Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «инстаграме» UFC.

Тиаго Сантос предыдущий раз появлялся в клетке совсем недавно. В ночь на 8 ноября по московскому времени он выступил на турнире UFC Vegas 13, досрочно проиграв ветерану лиги Гловеру Тейшейре. После этого Сантос откатился на третье место в рейтинге полутяжёлого веса.



Что касается Ракича, то он в предыдущем бою решением судей победил экс-претендента на титул Энтони Смита. Всего в UFC на счету Александара пять побед в шести встречах. На данный момент он занимает четвёртое место в рейтинге.