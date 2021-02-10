Хабиб рассказал о своём отношении к Яну

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем отношении к бойцу клуба «Архангел Михаил», чемпиону UFC в легчайшем весе Петру Яну.

«К Петру у меня только хорошее отношение. Пацан вообще из деревни вышел и стал чемпионом высшей лиги. Практически такая же история, как и у меня. В любой сфере, если человек добивается успеха, у меня к нему должно быть и есть правильно отношение. Кто ему помогал? Как он вышел? У него же тоже есть своя история. Глупые вы какие-то вопросы задаёте. Сейчас у него бой через пару недель с серьёзным хорошим соперником. Желаю ему только победы и буду за него радоваться. Почему он сейчас менее популярен, чем я после завоевания первого титула в UFC? Во-первых, вес. Во-вторых, не знаю. Я до титула 6 лет шёл. Были травмы такие, отмены боёв, постоянное напряжение. А он до титула быстро дошёл. Может, если бы он был первым российским чемпионом, было бы по-другому. Тут много факторов. Может быть, более яркие соперники были у меня. В этом весе – 70 килограмм, всегда были яркие звёзды», — передаёт слова Хабиба Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.