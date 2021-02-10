Хабиб Нурмагомедов объявил о готовности освободить пояс UFC

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов освободить пояс. По его словам, ему станет легче, когда в UFC объявят, кто сразится за вакантный титул.
«Конечно, мне легче станет (от освобождения пояса. — Прим. «Чемпионата»). Камень на плечах будто какой-то. Пускай назначают бой за вакантный титул, претендентский бой. У меня же там есть свои люди в этом весе: дос Аньос, Гэтжи, Порье, тот же Конор. Они меня ещё будут где-то на слуху держать», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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