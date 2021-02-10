Иван Штырков рассказал о взаимоотношениях с Магомедом Исмаиловым после боя

Российский боец ММА Иван Штырков рассказал, что после очного поединка поддерживает отношения с Магомедом Исмаиловым и даже получил приглашение от его команды на совместные сборы.
«Мы с ним не друзья, но отношения поддерживаем. Мы и после поединка пообщались, обменялись контактами, в «Инстаграме» иногда переписываемся. Лёгкое общение с некоторой поддержкой.
Он и его команда приглашали меня на сборы, чтобы подготовиться к какому-то из моих следующих поединков. Я поблагодарил их. Если предстоящие сборы будут проводиться в Дагестане и если Мага будет находиться там, то почему бы не провести пару совместных тренировок? Не под руководством команды Маги, потому что у меня есть свой тренер, у него – свой, но какая-то совместная работа определённо принесёт неплохие плоды.
Могу сказать, что у Магомеда очень сильная команда, и все его последние победы – это её огромная заслуга. Я держу это приглашение в голове и надеюсь, что при необходимости он не отмажется. Вячеслав Василевский проходил кэмп к своему последнему бою у Маги, Ясубей Эномото проводил у него финальный этап подготовки. И оба выступили очень хорошо», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.
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