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Хабиб: нынешнее поколение людей в Дагестане уже ничего не сделает. Надо растить новых

Хабиб: нынешнее поколение людей в Дагестане уже ничего не сделает. Надо растить новых
Бокс/ММА / UFC 0
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Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о развитии Дагестана.

«Это поколение уже ничего там не сделает. Здесь уже есть определённый менталитет, уже определённые связи-завязки и так далее. Это поколение уже… А будущее — да. Только дети, если их правильно воспитать.

Это поколение уже ничего там не сделает, я на сто процентов уверен. Надо растить новых. Помните, как в истории было? Когда Моисей скитался сорок лет по пустыне, это ведь было сделано для того, потому что поколение то не было готово. Всевышний сделал так, чтобы оно поменялось, и новое поколение пришло. Поэтому и у нас сорок лет пройдёт, новое поколение появится, и порядок там будет.

Нужно воспитывать детей в правильном русле. В первую очередь говорить, что они должны учиться, а не спортом заниматься. Если только спорт, а потом учёба, то будет расти социально опасный человек, без ума, без мозгов», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

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