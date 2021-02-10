Штырков: меня раньше называли «домашним чемпионом». С одной стороны, это так и было

Российский боец ММА Иван Штырков рассказал, почему выступление в АСА его мотивирует и психологически закаляет.



«Меня же называли раньше «домашним чемпионом». И, с одной стороны, это так и было. Около 90% своих боёв я провёл у себя дома или в соседних областях, особо никуда не выезжая. Хотя поединок с Исмаиловым тоже привлёк к себе много внимания, поэтому в тот момент тоже имело место особое отношение. Но всё же я понимаю, что теперь являюсь одним из бойцов в дивизионе и в промоушене, более того, можно даже сказать, одним из не самых лучших. А когда дрался в RCC, я был чуть ли не единственным бойцом лиги. Совсем другое ощущение.

Но меня это ощущение не напрягает, а, наоборот, мотивирует и психологически закаляет, не даёт расслабиться. Потому что, когда выступаешь дома, есть определённые, можно сказать, поблажки. Комфортно, какое-то привилегированное отношение чувствуется. А здесь ты в одной лодке со всеми. Приходится выходить из зоны комфорта», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.