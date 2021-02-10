Штырков: меня раньше называли «домашним чемпионом». С одной стороны, это так и было

Российский боец ММА Иван Штырков рассказал, почему выступление в АСА его мотивирует и психологически закаляет.
«Меня же называли раньше «домашним чемпионом». И, с одной стороны, это так и было. Около 90% своих боёв я провёл у себя дома или в соседних областях, особо никуда не выезжая. Хотя поединок с Исмаиловым тоже привлёк к себе много внимания, поэтому в тот момент тоже имело место особое отношение. Но всё же я понимаю, что теперь являюсь одним из бойцов в дивизионе и в промоушене, более того, можно даже сказать, одним из не самых лучших. А когда дрался в RCC, я был чуть ли не единственным бойцом лиги. Совсем другое ощущение.
Но меня это ощущение не напрягает, а, наоборот, мотивирует и психологически закаляет, не даёт расслабиться. Потому что, когда выступаешь дома, есть определённые, можно сказать, поблажки. Комфортно, какое-то привилегированное отношение чувствуется. А здесь ты в одной лодке со всеми. Приходится выходить из зоны комфорта», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.
- 10 февраля 2021
-
13:07
-
12:14
-
12:00
-
11:54
-
11:14
-
10:58
-
10:00
-
09:40
-
09:38
-
09:00
-
03:47
-
03:05
-
02:25
-
01:57
-
01:36
-
01:23
-
00:56
-
00:50
-
00:34
-
00:17
- 9 февраля 2021
-
23:48
-
22:38
-
21:59
-
21:25
-
21:22
-
21:10
-
20:41
-
19:53
-
19:40
-
19:00
-
18:38
-
17:17
-
15:00
-
14:03
-
13:18