Шлеменко: Хабиб ушёл временно. Он ещё вернётся

Российский боец MMA Александр Шлеменко прокомментировал готовность чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова освободить пояс.

«Высказывание Хабиба о вакантном поясе? Что и следовало ожидать. Я думаю, недосказанность какая-то осталась. Хабиб ушёл временно, думаю, ещё вернётся.

Что касается боя с Сен-Пьером, то он возможен, только если Хабиб поднимется в весе. Если Сен-Пьер захочет, он не сделает вес. Представьте, он же возрастной уже. Никогда в жизни в этом весе не дрался. Здесь всё зависит только от Хабиба», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.