Нурмагомедов — Кириленко: спасибо, что составил компанию
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к президенту Российской федерации баскетбола Андрею Кириленко, который вчера, 9 февраля, посетил турнир принадлежащего бойцу промоушена EFC.
«Спасибо, что составил компанию», — подписал Нурмагомедов фото с Кириленко.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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