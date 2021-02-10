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Шлеменко — о возможном бое с Исмаиловым: я долго ждать не могу

Шлеменко — о возможном бое с Исмаиловым: я долго ждать не могу
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Российский боец MMA Александр Шлеменко рассказал, что думает по поводу возможного поединка с другим бойцом MMA Магомедом Исмаиловым.

«Главное, чтобы я остался свободным агентом, готовым подраться с Магой Исмаиловым. А то я долго ждать не могу.

Конечно, я готов, давно об этом сказал. Я за этот бой», — рассказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, в 2020 году Магомед Исмаилов провёл два поединка. В июле он выступил в тяжёлом весе. На турнире в Сочи спортсмен сумел досрочно победить Александра Емельяненко. В декабре Исмаилов выступил на турнире ACA 115 в Москве, победив единогласным решением судей Ивана Штыркова. Что касается Шлеменко, то он не выступал с декабря 2019 года, когда победил Дэвида Бранча.

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