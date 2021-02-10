Минаков: 30-0 Хабибу точно не нужно

Российский боец MMA Виталий Минаков, выступающий в Bellator, прокомментировал готовность чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова освободить пояс.

«Хабибу 30-0 точно не нужно. Да и вообще все эти статистические цифры интересуют только болельщиков. Человек живёт, делает свою работу прежде всего для себя и своей семьи. Здорово, когда есть болельщики, которые мотивируют, но это твоя работа. Когда человек идёт к станку на заводе, он делает это не для зрителей. Конечно, хотелось бы ещё увидеть Хабиба в поединке. Но решение-то принято, что из этого выжимать? Он вполне конкретно обо всём сказал. У Хабиба сейчас есть новое направление деятельности. Это правильно, надо уважать его решение.

Ушёл красиво. Всё правильно, а главное — вовремя. Спорт требует психологического и физического здоровья. Когда ты теряешь мотивацию, неизбежно приходит поражение. Ради чего? Деньги? Их заработал. То, ради чего выступал, Хабиб получил: и в материальном плане, и во всех остальных. Жизнь очень короткая, нужно постараться выйти из зоны комфорта и добиться ещё чего-то в другом направлении. Это большой подарок судьбы: ты реализовался в том, о чём мечтал, а теперь есть возможность начать новое дело с нуля. Большинство всю жизнь отдают одному делу и не добиваются того, чего хотят. Конечно, если ты самореализовался, надо двигаться дальше», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.