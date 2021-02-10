Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Минаков: 30-0 Хабибу точно не нужно

Минаков: 30-0 Хабибу точно не нужно
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Российский боец MMA Виталий Минаков, выступающий в Bellator, прокомментировал готовность чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова освободить пояс.

«Хабибу 30-0 точно не нужно. Да и вообще все эти статистические цифры интересуют только болельщиков. Человек живёт, делает свою работу прежде всего для себя и своей семьи. Здорово, когда есть болельщики, которые мотивируют, но это твоя работа. Когда человек идёт к станку на заводе, он делает это не для зрителей. Конечно, хотелось бы ещё увидеть Хабиба в поединке. Но решение-то принято, что из этого выжимать? Он вполне конкретно обо всём сказал. У Хабиба сейчас есть новое направление деятельности. Это правильно, надо уважать его решение.

Ушёл красиво. Всё правильно, а главное — вовремя. Спорт требует психологического и физического здоровья. Когда ты теряешь мотивацию, неизбежно приходит поражение. Ради чего? Деньги? Их заработал. То, ради чего выступал, Хабиб получил: и в материальном плане, и во всех остальных. Жизнь очень короткая, нужно постараться выйти из зоны комфорта и добиться ещё чего-то в другом направлении. Это большой подарок судьбы: ты реализовался в том, о чём мечтал, а теперь есть возможность начать новое дело с нуля. Большинство всю жизнь отдают одному делу и не добиваются того, чего хотят. Конечно, если ты самореализовался, надо двигаться дальше», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021