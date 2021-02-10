Известный шеф с ножа покормил Конора Макгрегора золотым стейком

Знаменитый повар Нусрет Гёкче по прозвищу Salt Bae опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором показал, как подаёт бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору свой знаменитый золотой стейк.
Шеф по традиции сам нарезал мясо, а вот право посолить его доверил Конору, хотя этот ритуал считается фирменным именно в исполнении повара. Первый кусочек мяса со своего ножа Гёкче лично отправил в рот Макгрегору.
«Он любит мой золотой стейк», — подписал видео Нусрет.
Видео доступно на странице Нусрета Гёкче в "Инстаграме".
Напомним, Макгрегор потерпел поражение нокаутом во втором раунде поединка, который состоялся на турнире UFC 257 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 января (по московскому времени). Это был матч-реванш Конора с Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде.
На счету 32-летнего Макгрегора 27 боёв, в которых он одержал 22 победы и потерпел 5 поражений. У его ровесника Порье 33 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 27 побед и потерпел 6 поражений.
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