Исмаилов отреагировал на желание Нурмагомедова провести с ним схватку в грэпплинге

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал слова чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Ранее Нурмагомедов признался, что хотел бы провести схватку в грэпплинге с Исмаиловым, поскольку тот, по его мнению, в настоящий момент является самым популярным бойцом в России.

«Ну всё, надеваю борцовки и ищу первую же возможность атаковать Хабиба! Брат, что бы ни случилось, никому не расскажем! Просто я хочу, чтобы твоя борцовская репутация оставалась в безопасности», — написал Исмаилов в своём «инстаграме».

На счету 32-летнего Хабиба Нурмагомедова 29 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 29 побед. У 34-летнего Магомеда Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья.