Вартанян: бой Хабиба и Сен-Пьера? Возможно, хорошо, что его не было

Российский боец MMA Эдуард Вартанян поделился мнением о решении чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру, так и не проведя поединка с Жоржем Сен-Пьером.
«Говоря об эре Нурмагомедова, то это скорее период, в котором доминировал один боец. Уход Хабиба — его личное решение, поэтому оценивать я не могу, не находился в его шкуре. Это взвешенное решение, основанное на его предпочтениях, планах на будущее.
Бой Хабиба и Сен-Пьера? Были десятки таких боёв, которых мы лишились. Возможно, хорошо, что их не было. Это две разные весовые категории. Мы не знаем, что было бы в нём», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.
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