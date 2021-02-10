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Волков поднялся в рейтинге UFC после победы над Оверимом

Волков поднялся в рейтинге UFC после победы над Оверимом
Бокс/ММА / UFC 0
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Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, поднялся на пятое место в рейтинге тяжеловесов, после того как победил Алистара Оверима в минувшие выходные. Представитель Нидерландов опустился на шестую строчку.

В сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории изменений не произошло. Первую тройку составляют чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, бывший обладатель пояса в полутяжёлом весе Джон Джонс и лучший средневес Исраэль Адесанья.

Напомним, бой в тяжёлом весе с участием 32-летнего Александра Волкова и 40-летнего представителя Нидерландов Алистара Оверима закончился победой россиянина, который нокаутировал соперника на третьей минуте второго раунда. На счету Волкова 41 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 33 победы и потерпел 8 поражений. У 40-летнего Оверима 47 побед и 19 поражений, а один бой признали несостоявшимся.

Лидер рейтинга UFC Нганну обратился к Волкову после его победы над Оверимом
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